21 июля 2022, 17:05
Чаты Whatsapp теперь можно переносить с Android на iPhone
Популярный мессенджер отменил существовавшее ранее важное ограничение
Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) представил возможность передачи чатов между Android и iOS. Инструкцию опубликовали на сайте популярного мессенджера.
Пока что функция доступна только при переходе с устройства на платформе Android на iPhone.
Пользователь должен установить специальный софт, обновить до последней версии ПО на обоих смартфонах и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетная запись WhatsApp на старом гаджете.
Передать можно информацию об учетной записи, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, их истории, медиа-файлы, настройки мессенджера. // Фото: pxhere.com