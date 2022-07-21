Чаты Whatsapp теперь можно переносить с Android на iPhone

Мессенджер WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской) представил возможность передачи чатов между Android и iOS. Инструкцию опубликовали на сайте популярного мессенджера.

Пока что функция доступна только при переходе с устройства на платформе Android на iPhone.

Пользователь должен установить специальный софт, обновить до последней версии ПО на обоих смартфонах и использовать тот же номер телефона, на который была зарегистрирована учетная запись WhatsApp на старом гаджете.

Передать можно информацию об учетной записи, фото профиля, индивидуальные и групповые чаты, их истории, медиа-файлы, настройки мессенджера. // Фото: pxhere.com