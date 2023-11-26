Часть жителей Петрозаводска все воскресенье проведет без воды

Сегодня в 9 утра часть жителей Петрозаводска осталась без воды. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба.

По данным ЕДДС, водоснабжение пропало в домах на улице Лежневой. Причиной отключения стало повреждение на сетях.

При этом работы по устранению аварии запланированы только на понедельник, 27 ноября. Весь сегодняшний день люди проведут без воды. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald