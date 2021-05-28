Часть домов в Петрозаводске останется без горячей воды на выходные

Сегодня после обеда во многих домах столицы Карелии отключат горячую воду, напомнили в мэрии. Воды не будет с 14 часов 28 мая вплоть до 20 часов 30 мая.

Отключение связано с работами по подключению временной тепловой сети для будущей замены участка магистральных сетей. Под отключение попали Сулажгора, Октябрьский и Первомайский районы, Центр, Зарека, Голиковка и Кукковка. Полный список домов, в которых исчезнет вода, здесь.

Напомним, что в июне в Петрозаводске также будут планово отключать горячую воду. В большинстве районов это произойдет 24 июня, на Ключевой - 21 июля. (фото k1news.ru)