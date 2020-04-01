Цены на молочную продукцию значительно вырастут в России

В ближайшие два-три месяца цены на молочные продукты в России заметно вырастут. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на главу комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в агропромышленном комплексе Марину Петрову.

Стоимость разных товаров из ассортимента молочной продукции будет изменяться по-разному. Так, молоко подорожает на 3-5 процентов. Кефир и ряженка вырастут в цене на 5-7 процентов. Наиболее тяжелая ситуация сложится с сыром и сливочным маслом - эксперты ожидают рост цен на 10-12 процентов.

Петрова связывает подорожание молочки с изменением курса рубля. Дело в том, что падение российской валюты повысит цены на составляющие производства, которые зависят от импорта.

Отмечается, что ситуация на молочном рынке страны будет зависеть и от изменения доходов граждан, продолжительности карантина и дальнейшей корректировки мировых цен на нефть.