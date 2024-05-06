Цены на кофе достигли исторического максимума

Цены на кофе сорта робуста достигли максимума за 45 лет, сообщает News.ru. Показатель оптовых цен в апреле вырос на 16,8%, следует из отчета международной организации кофе (ICO).

Стоимость кофе достигла 1,9365 доллара за фунт. Этот показатель стал самым высоким с 1979 года. Крупнейший производитель робусты Вьетнам испытывает трудности после неурожая в прошлом и текущем сезонах.

Осенью прошлого года прогнозировалось снижение урожая на 10% из-за засушливой погоды, но в реальности объемы уменьшились на 20%. С начала года цены на кофе выросли почти на 24%. // фото freepik.com