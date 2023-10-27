Центробанк повысил ключевую ставку до 15%

Центробанк принял решение о повышении ключевой ставки до 15%. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее ключевая ставка составляла 13%. За последние четыре месяца ключевая ставка в России выросла в два раза - до июля она составляла 7,5%.

В заявлении ЦБ указано, что инфляционное давление значительно усилилось и складывается выше ожиданий. При этом увеличение внутреннего спроса все сильнее превышает возможности расширения производства товаров и услуг.

Прогноз по инфляции также пересмотрен. По мнению Центробанка, к концу года она составит 7-7,5%. // Фото «Петрозаводск говорит»