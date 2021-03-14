Будет пасмурно и зябко

По Карелии ночью – небольшой минус, на севере до –7 градусов.

Днем по республике +1-2 градуса тепла, в северных районах – до -4. Пасмурная погода, местами небольшой снег. Ветер восточный, юго-восточный, слабый.

В Петрозаводске ночью около нуля, днем до + 2, пасмурно, с небольшим дождем и снегом.

Ветер юго-восточный, к вечеру повернет на юго-запад. Атмосферное давление в течение дня будет слабо расти и к вечеру достигнет 740 мм ртутного столба.