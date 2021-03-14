Синоптики не обрадовали прогнозом на апрель

На большей части нашей страны пока стоит климатическая зима с морозами и снегопадами. И хотя март уже почти перевалил за свой экватор, про тепло пока можно забыть.

Причём как обещают синоптики, дальше будет только хуже. Это следует из долгосрочного прогноза, опубликованного изданием «Свободная пресса».

Апрель, который скоро наступит, принесёт ветер, осадки и очень низкий температурный фон для этого месяца.

Жителей регионов Северо-Запада России, судя по прогнозу, ждут холодные и промозглые апрельские деньки. Дождь и мокрый снег обещают вплоть до середины месяца. Изредка будет тепло, когда воздух станет прогреваться до плюс 12−14, но таких дней будет буквально один-два.

В среднем температура воздуха в светлое время суток не превысит на Северо-Западе страны плюс 3−5. Дальше немного теплее — несколько дней до плюс 15, а потом станет гораздо хуже — всего плюс 1−2, и так до самого конца месяца. // Фото: stihi.ru