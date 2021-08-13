Брак жительницы Петрозаводска с иностранцем принудительно расторгли

Суд в принудительном порядке расторг союз жительницы Петрозаводска и гражданина другой страны. Дело в том, что его признали фиктивным, сообщили в прокуратуре Карелии.

Пара поженилась еще в 2002 году, а в 2013-м мужу разрешили временно проживать в России. В 2015 году он получил вид на жительство. Но полиция заподозрила, что союз фиктивный, и попросила прокуратуру провести проверку.

Надзорное ведомство выяснило, что до заключения этого брака мужчина состоял в другом. Это невозможно по российским законам, поэтому прокуратура обратилась в суд с иском о расторжении союза.

Правоохранители убеждены, что его цель – получение иностранцем гражданства РФ. Исковые требования прокурора были удовлетворены. // Фото: NikolayFrolochkin/Pixabay