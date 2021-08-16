Борца с коррупцией из подразделения таможни задержали за взятку

Исполняющий обязанности начальника отдела по противодействию коррупции в Северо-Западном таможенном управлении Максим Розсыпало попался на взятке. Начальника задержали по подозрению в получении взятки в размере более одного миллиона рублей. О задержании чиновника пишут «Известия» со ссылкой на Следственный комитет.

Следователи предполагают, что Розсыпало договорился в июле с коллегами о систематическом получении взяток от представителя коммерческой организации за определенные действия.

Чиновник подыскал посредника, который потребовал от коммерсанта передать 700 долларов за беспрепятственное таможенное оформление автомобиля. Таким образом через таможню пропустили 20 автомобилей, а размер «вознаграждения» превысил миллион. Было возбуждено уголовное дело. Розсыпало задержали 15 августа при получении денег. Следователи намерены попросить суд заключить чиновника под стражу. Видео задержания опубликова паблик «78/Новости». (фото life.ru)