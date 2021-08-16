Россия сняла ограничения на полеты в Чехию, Доминикану и Южную Корею

Со следующей пятницы Россия возобновит авиасообщение с тремя странами. Об этом со ссылкой на федеральный оперативный штаб пишет «Коммерсантъ».

С 27 августа ограничения на регулярные и чартерные рейсы снимают в Доминикану, Чехию и Южную Корею.

С 27-го числа будет в три раза увеличено число регулярных рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Запрет на полеты в Танзанию наоборот продлили до 2 сентября. (фото Free-Photos, pixabay.com)