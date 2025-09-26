Бомж обокрал несколько магазинов в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска поступили сигналы о кражах в нескольких магазинах на Древлянке и Перевалке. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение в совершении преступлений попал 49-летний мужчина без определенного места жительства. Выяснилось, что сначала он посетил магазин техники и украл наушники за 18 тысяч рублей. Затем он похитил такой же товар из другой торговой точки этой же сети. А через пару дней горожанин незаметно вынес бутылку виски стоимостью 2700 рублей из алкомаркета. Все товары он продал неизвестным.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела о кражах. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

