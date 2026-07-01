Большая выставка-продажа будет работать в Петрозаводске

Обновить гардероб можно будет с 31 июля по 6 августа в торговом центре «Пирамида»

Лето – удобная пора для обновления гардероба. На большой выставке-распродаже товаров народного потребления из Брянска будет представлен широкий выбор удобной и качественной одежды и обуви.

Выставка, как всегда, удивляет своими низкими ценами и большим ассортиментом товаров: сандалии, туфли и босоножки на распродаже можно купить всего за тысячу рублей.

Вас порадуют цены на домашний текстиль, постельное белье, в том числе простыни на резинке, ночные сорочки , носки, женскую, мужскую и детскую одежду.

Что немаловажно, представлены разные размеры– от маленьких до самых больших.

Также на распродаже можно приобрести модные сумки по привлекательной цене.

В Петрозаводске распродажа тканей и одежды будет работать всего несколько дней - с 31 июля по 6 августа.

Посетить ее можно в торговом центре «Пирамида» по адресу: г. Петрозаводск, ул. Кирова, д.19-а.

На правах рекламы. ИП Никонов Андрей Николаевич, ОРГНИП 310325404200024