Более двух тысяч человек погибли из-за жары в Испании

В Испании из-за экстремальной жары в июле погибли 2064 человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Института здоровья Карлоса III.

Согласно информации, приведенной специалистами, в прошлом году в июле смертей из-за жары было в четыре раза меньше.

Из общего числа смертей 1321 человек был старше 85 лет, еще 470 были в возрасте от 75 до 84 лет, 176 человек были в возрасте от 65 до 74 лет и 83 человека в возрасте от 45 до 64 лет. По этой причине также умерли десять детей в возрасте до 14 лет.

В июле в Испании установилась страшная жара. Столбик термометра преодолевал отметку в плюс 40 градусов. Фото: unsplash.com