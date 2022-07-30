У футболиста Себастьена Аллера диагностировали рак

У футболиста дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирован рак яичек. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

19 июля во время тренировочного сбора команды Аллер почувствовал себя плохо. В результате обследования у него выявили опухоль яичка. Сегодня в клубе сообщили, что новообразование оказалось злокачественным. Нападающему предстоит пройти курс химиотерапии.

В «Боруссии» отметили, что Аллер получит наилучшее лечение, и что шансы на выздоровление очень хорошие.

Ивуарийский футболист перешел в немецкий клуб этим летом. В прошлом сезоне в составе «Аякса» он стал третьим бомбардиром Лиги чемпионов, записав на свой счет 11 мячей. Фото: официальный сайт «Боруссии»