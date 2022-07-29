Мужчина попытался спасти свою кошку и погиб

В Индии пожилой мужчина погиб, защищая свою кошку от кобры. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ.

По данным источника, 61-летний индиец увидел, как его питомец борется со змеей, которая пыталась заползти в дом. Мужчина бросился на помощь и схватил кошку на руки. В этот момент кобра укусила его в ногу и грудь.

Пострадавшего немедленно госпитализировали в одну из местных больниц, но врачи не смогли ничего сделать - мужчина умер. Выжила ли кошка после встречи со змеей, не сообщается. Фото: unsplash.com