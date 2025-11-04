Более четырех тысяч человек заразились ОРВИ в Карелии

В Роспотребнадзоре оценили эпидемиологическую обстановку по ОРВИ. Эпидпорог по ОРВИ в Карелии не превышен, случаев гриппа пока не зафиксировано.

Тем не менее за период с 27 октября по 2 ноября в регионе зарегистрировано 26 случаев COVID-19 и 4256 случая ОРВИ. Заболеваемость ниже эпидемического порога на 23%, сообщили в Роспотребнадзоре.

При мониторинге за циркуляцией вирусов выделены риновирусы, вирусы парагриппа, COVID-19. Грипп пока не обнаружен.