Более 70 миллионов выделено Карелии на глэмпинги

Из федерального бюджета Карелии выделили 71,8 млн рублей на развитие туризма, сообщили в региональном минфине. Эти средства предназначены для господдержки инвестиционных проектов, в рамках которых в нашем регионе создадут новые модульные некапитальные средства размещения отдыхающих на природе.

Юридические лица (кроме некоммерческих организаций) и индивидуальные предприниматели могут получить субсидию на создание объекта для туристов по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства».

Модульное некапитальное средство размещения –быстровозводимая конструкция или глэмпинг, оборудованные для круглогодичного комфортного и безопасного пребывания туристов и имеющие общую площадь не менее 15 кв м. // фото unsplash.com/ Kampbros