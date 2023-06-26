Более 450 представителей власти выберут в Карелии

10 сентября 2023 года в России пройдут муниципальные выборы. В общей сложности проголосовать за своего кандидата по всей стране смогут более 65 млн человек. От республики в органы местного самоуправления будут избираться 23 должности глав поселений и 467 депутатских мандатов.

Выборы назначены в трех вновь образованных муниципальных округах (Беломорском, Питкярантском и Сегежском) и 11 муниципальных районах республики.

В том числе в трех вновь образованных муниципальных округах республики – Беломорском, Питкярантском и Сегежском – будут впервые избраны Советы депутатов. Именно на этих выборах Центризбирком России согласовал возможность проведения дистанционного электронного голосования (ДЭГ) наряду с традиционным голосованием на избирательных участках,

– отметили в Избирательной комиссии Республики Карелия.

Отметим, что к сентябрьским выборам в регионах открываются штабы общественного наблюдения, которые будут готовить независимых наблюдателей. Так, к примеру, на предыдущих выборах прозрачность избирательного процесса обеспечивали 163 000 наблюдателей.