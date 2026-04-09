Более 30 водителей в Карелии накажут за нарушения на железной дороге

В Госавтоинспекции сообщили данные о количестве нарушений правил движения через железнодорожные пути.

По данным источника, в нашей республике с начала года 32 водителя привлечены к ответственности за подобные нарушения. Им грозит штраф в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев.

Отмечается, что при повторном нарушении водители могут лишиться прав на один год.