Более 20 человек погибли на марафоне в Китае

В Китае во время марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу погибли спортсмены. По сообщению «Коммерсанта», погиб 21 человек. Восемь человек получили легкие травмы. Их доставили в больницы, еще 151 человек был спасен. Всего в марафоне участвовали 172 человека.

Протяженность маршрута составляла 100 километров, 30 из которых проходили по высокогорным районам.

Возможно, причиной трагедии стала непогода в районе марафона. По сообщению РБК, в середине дня 22 мая некоторые участники стали сообщать о резком и сильном похолодании, в горах температура опустилась до нуля градусов, пошел град и ледяной дождь, усилился ветер. (фото eadaily.com)