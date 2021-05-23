23 мая 2021, 10:06
Более 20 человек погибли на марафоне в Китае
Трагедия могла произойти из-за внезапного изменения погоды
В Китае во время марафона по пересеченной местности в провинции Ганьсу погибли спортсмены. По сообщению «Коммерсанта», погиб 21 человек. Восемь человек получили легкие травмы. Их доставили в больницы, еще 151 человек был спасен. Всего в марафоне участвовали 172 человека.
Протяженность маршрута составляла 100 километров, 30 из которых проходили по высокогорным районам.
Возможно, причиной трагедии стала непогода в районе марафона. По сообщению РБК, в середине дня 22 мая некоторые участники стали сообщать о резком и сильном похолодании, в горах температура опустилась до нуля градусов, пошел град и ледяной дождь, усилился ветер. (фото eadaily.com)