03 августа 2020, 20:25
Более 1200 человек в Карелии заболели ОРВИ за неделю
Специалисты успокаивают - уровень заболеваемости все еще ниже уровня эпидпорога
В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в республике.
За прошедшую неделю в Карелии было зарегистрировано 1226 случаев заболевания ОРВИ.
Отмечается, что уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 15,2%.
При этом в сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,5% - заболело на 203 человека больше.
Напомним, в республике продолжают фиксироваться случаи ковидной инфекции и внебольничной пневмонии.