Более 1200 человек в Карелии заболели ОРВИ за неделю

В Роспотребнадзоре Карелии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в республике.

За прошедшую неделю в Карелии было зарегистрировано 1226 случаев заболевания ОРВИ.

Отмечается, что уровень заболеваемости ниже уровня эпидпорога на 15,2%.

При этом в сравнении с предыдущей неделей отмечен рост заболеваемости ОРВИ среди совокупного населения на 19,5% - заболело на 203 человека больше.

Напомним, в республике продолжают фиксироваться случаи ковидной инфекции и внебольничной пневмонии.