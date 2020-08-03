На детских площадках Петрозаводска стало безопаснее играть

Специалисты Городского комбината благоустройства починили и заменили поврежденные элементы игровых комплексов, подкрутили расшатавшиеся конструкции, закрасили надписи, подсыпали и выровняли основания.

Спортивные и детские площадки обновили в парках Ямка и Зарецком, в скверах Приозерном, Машезерском, Машиностроителей и 70-летия Победы, на Первомайском (у дома № 4-б) и Октябрьском (у дома № 6) проспектах, на аллее 300-летия Петрозаводска, на улицах Маршала Мерецкова (у дома № 4), Анохина (у дома № 18), Калинина (между домами № 59 и 61), Чкалова (у домов № 48 и 52), Торнева (у дома № 7), Ключевой (вблизи домов № 14 и 16), Борнаволокской (у дома № 2), Мурманской (у дома № 26-а), а также у Розовой и проезда Тидена.

Как сообщили в администрации столицы Карелии, работы были выполнены почти на двух десятках общественных территорий. В мэрии добавили, что ремонт оборудования в этом году планируется продолжить.

Фото: пресс-служба администрации города