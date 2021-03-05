Более 11 тысяч случаев коронавируса выявлены за сутки в России

За последние сутки в России выявлены 11 024 случая заражения коронавирусом. Умерли 462 человека. Выздоровели 15 464 пациента. Такую статистику приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

В Москве 1757 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 983, в Вологодской области - 145, в Ленинградской области - 144, в Архангельской области - 120, в Мурманской области - 70.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 301 159 раз. Скончались 88 285 человек.

Напомним, в Карелии 4 марта выявлены 106 новых больных. Фото fee.org