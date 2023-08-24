Более 1000 избирателей в трех округах Карелии подали заявления на ДЭГ

Впервые в Карелии у избирателей трех муниципальных округов есть возможность проголосовать на выборах депутатов Совета муниципального округа не только традиционным способом на избирательных участках, но и дистанционно - с помощью смартфона, планшета или компьютера (ДЭГ), даже находясь в отпуске или командировке.

Для этого необходимо подать заявление через портал «Госуслуги» не позднее 4 сентября. А затем в любое время 8, 9 или 10 сентября сделать свой выбор на федеральной платформе vybory.org.ru.

По состоянию на 23 августа о желании проголосовать дистанционно заявили уже 1267 человек. Самыми «продвинутыми» в сфере информационных технологий оказались жители Беломорского района – там проживает почти половина всех подавших заявления.

До конца приема заявлений на Госуслугах осталось 12 дней.

До 23.59 4 сентября у избирателей Беломорского, Питкярантского и Сегежского муниципальных округов еще есть время выбрать для себя комфортный способ принять участие в выборах.

ДЭГ – это просто, удобно и безопасно.