21 марта 2020, 11:39
Культура

Блогеры рассказали о поморском футболе и рыбниках в Карелии

Из тревел-блога, состоящего из десяти серий, зрители узнают о карельском Поморье

Вышел первый выпуск тревел-блога о карельском Поморье. Авторы записали десять серий видеоблога, в которых рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об истории и традициях Поморья. Видео были записаны в экспедиции в рамках проекта «Море помор», рассказали в министерстве культуры Карелии.

Первая серия посвящена фестивалю поморской культуры в Беломорске, поморскому футболу, рыбникам и шуткамх. Также в первой серии авторы дают ответ зрителям на вопрос, а был ли на фестивале в Беломорске Иван Ургант.

Обсудить
просмотр
164729
Метки: 
тревл-блог
фестиваль
«Море помор»
новости Карелии
Рыбник
иван ургант
Поморье