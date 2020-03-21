Блогеры рассказали о поморском футболе и рыбниках в Карелии

Вышел первый выпуск тревел-блога о карельском Поморье. Авторы записали десять серий видеоблога, в которых рассказывают о современных поморах, о том, чем они живут, об истории и традициях Поморья. Видео были записаны в экспедиции в рамках проекта «Море помор», рассказали в министерстве культуры Карелии.

Первая серия посвящена фестивалю поморской культуры в Беломорске, поморскому футболу, рыбникам и шуткамх. Также в первой серии авторы дают ответ зрителям на вопрос, а был ли на фестивале в Беломорске Иван Ургант.