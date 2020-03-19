Бесплатные показы военных фильмов начнутся в кинотеатре «Премьер»

В эту субботу в кинотеатре «Премьер» в Петрозаводске начнутся тематические показы фильмов из коллекции Госфильмофонда, посвященных Великой Отечественной войне. Все сеансы будут бесплатными для зрителей. Однако, организаторам придется соблюдать условия режима повышенной готовности.

Каждую субботу на экране кинотеатра будут показывать фильмы, созданные в военное и послевоенное время. Первым зрители увидят картину Леонида Лукова «Два бойца». В главных ролях Марк Бернес, Борис Андреев, Вера Шершнева и другие. Картина снята во время войны. Начало 21 марта в 14 часов.

В кинотеатре отметили, что на сеансы будут пускать не больше 50 человек, зрителей разместят через ряд друг от друга.