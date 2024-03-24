Ближайшей ночью в Карелии температура воздуха опустится до минус 16

Завтра, 25 марта, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -4°С, днем 0, +2°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°С, днем -2,+3°С, по северным районам ночью -6, -11°С, местами до -16°С, днем -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-10, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -2-7, переменная облачность, снег.

В Сортавале -2+2, переменная облачность, снег с дождем.

Ожидается умеренная геомагнитная буря. // Фото «Петрозаводск говорит»