Местами в Карелии сегодня будет довольно морозно

Сегодня, 24 марта, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха -1, +1°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха -2,+3°С, по северным районам -2, -7°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -6-11, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -6-9, переменная облачность, снег.

В Сортавале -1+2, переменная облачность, возможен небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»