Безработный петрозаводчанин воровал и продавал велосипеды

Двое жителей Петрозаводска – 39-летняя женщина и 33-летний мужчина – лишились велосипедов. О пропаже средств передвижения они сообщили в полицию. Велосипеды они хранили в подъездах и не пристегивали тросами от воров. В одном случае ущерб составил 12 100 рублей, в другом - 9 600 рублей.

Оперативники личность преступника установили. Подозрение пало на ранее судимого за кражи неработающего 36-летнего мужчину.

В разговоре с полицейскими он сознался. Велосипеды подозреваемый продал, а деньги потратил. Полиция возбудила уголовное дело о краже. // фото unsplash.com