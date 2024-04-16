16 апреля 2024, 18:47
Берег Неглинки размыло в районе БСМП
Фото и видео появились в соцсети
Бурлящая Неглинка размыла часть берега в районе моста на улице Кирова. Фотографии и видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Почву размывает вблизи стоянки автомобилей. В комментариях съязвили, что пропали проведенные работы по усилению береговой линии.
С последствиями паводка борются в Петрозаводске. Воду откачивают с территории затопленного ФОКа «Динамо». Некоторые пешеходные мосты закрыли.