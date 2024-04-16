Берег Неглинки размыло в районе БСМП

Бурлящая Неглинка размыла часть берега в районе моста на улице Кирова. Фотографии и видео появилось в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Почву размывает вблизи стоянки автомобилей. В комментариях съязвили, что пропали проведенные работы по усилению береговой линии.

С последствиями паводка борются в Петрозаводске. Воду откачивают с территории затопленного ФОКа «Динамо». Некоторые пешеходные мосты закрыли.