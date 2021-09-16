Беломорчанка на дому продавала алкоголь и лишилась его и денег

Жительница Беломорского района бойко продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома. Ее засекли полицейские, в результате самогонщицу оштрафовали, сообщили в УФССП по Карелии.

Незаконную продажу алкоголя на основе этилового спирта выявил и пресек участковый. Он составил протокол и направил административное дело в суд.

Беломорчанку неаказали штрафом в сумме 15 тысяч рублей. У женщины изъяли спиртное и передали для уничтожения в АО «Росспиртпром».

Судебным приставам не пришлось давить на должницу, она поспешила сама оплатить штраф. // Фото: nash-krai