16 сентября 2021, 18:46
Происшествия

Беломорчанка на дому продавала алкоголь и лишилась его и денег

Жительницу Беломорского района оштрафовали за незаконную торговлю спиртным

Жительница Беломорского района бойко продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома. Ее засекли полицейские, в результате самогонщицу оштрафовали, сообщили в УФССП по Карелии.

Незаконную продажу алкоголя на основе этилового спирта выявил и пресек участковый. Он составил протокол и направил административное дело в суд.

Беломорчанку неаказали штрафом в сумме 15 тысяч рублей. У женщины изъяли спиртное и передали для уничтожения в АО «Росспиртпром».

Судебным приставам не пришлось давить на должницу, она поспешила сама оплатить штраф. // Фото: nash-krai

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новости Карелии
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