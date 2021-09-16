16 сентября 2021, 18:46
Беломорчанка на дому продавала алкоголь и лишилась его и денег
Жительницу Беломорского района оштрафовали за незаконную торговлю спиртным
Жительница Беломорского района бойко продавала спиртосодержащую жидкость у себя дома. Ее засекли полицейские, в результате самогонщицу оштрафовали, сообщили в УФССП по Карелии.
Незаконную продажу алкоголя на основе этилового спирта выявил и пресек участковый. Он составил протокол и направил административное дело в суд.
Беломорчанку неаказали штрафом в сумме 15 тысяч рублей. У женщины изъяли спиртное и передали для уничтожения в АО «Росспиртпром».
Судебным приставам не пришлось давить на должницу, она поспешила сама оплатить штраф. // Фото: nash-krai