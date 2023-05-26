Беломорчанин едва не убил знакомую на диване и пойдет в колонию

Мужчину в Беломорском районе отправят за решетку на четыре года. Его признали виновным в причинении тяжких телесных повреждений женщине и угрозе убийством, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Во время ссоры он распустил руки и сначала угрожал убить свою знакомую, а потом перешел к действиям. Он душил женщину, сильно испугал ее, она не могла дышать.

Потом подошел к ней, когда та лежала на диване, и ударил в грудь кулаком несколько раз. Вину в совершении преступлений мужчина признал частично. Приговор еще не вступил в законную силу. // фото: www.freepik.com