Бдительная горожанка навела полицию на вора с окровавленными руками

Жительница Петрозаводска ранним утром 21 ноября увидела разбитое стекло в ларьке с табачными изделиями. Женшина немедленно позвонила в полицию, это было примерно в сечь часов, сообщили в МВД Карелии.

Через пять минут на место ЧП прибыли сотрудники ППС и увидели внутри ларька молодого человека. Его руки были в крови – сильно порезался, когда разбил стекло.

Ранее судимый 19-летний горожанин рассказал, что забрал из кассы деньги, сложил в пакеты табачную продукцию, однако вынести не успел. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранта задержали. // фото: cocoparisienne/ pixabay.com