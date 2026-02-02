Батарею прорвало в детском садике в Карелии

В детском садике «Радуга» в Пряже в понедельник вечером, 2 февраля в 17:35, сработала пожарная сигнализация. Спасатели прибыли на Петрозаводскую улицу по тревоге, но признаков возгорания не нашли.

В одном из помещений дошкольного учреждения карельские пожарные обнаружили, что прорвало батарею отопления и валит пар.

Спасатели вскрыли подсобку и перекрыли батарею.