02 февраля 2026, 20:07
Происшествия

Батарею прорвало в детском садике в Карелии

Пожарная сигнализация в дошкольном учреждении среагировала на лопнувшую батарею и пар
спасатели в садике
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности

В детском садике «Радуга» в Пряже в понедельник вечером, 2 февраля в 17:35, сработала пожарная сигнализация. Спасатели прибыли на Петрозаводскую улицу по тревоге, но признаков возгорания не нашли.

В одном из помещений дошкольного учреждения карельские пожарные обнаружили, что прорвало батарею отопления и валит пар.

Спасатели вскрыли подсобку и перекрыли батарею.

