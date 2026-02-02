02 февраля 2026, 20:07
Батарею прорвало в детском садике в Карелии
Пожарная сигнализация в дошкольном учреждении среагировала на лопнувшую батарею и пар
фото телеграм-канал Госкомитета Карелии по безопасности
В детском садике «Радуга» в Пряже в понедельник вечером, 2 февраля в 17:35, сработала пожарная сигнализация. Спасатели прибыли на Петрозаводскую улицу по тревоге, но признаков возгорания не нашли.
В одном из помещений дошкольного учреждения карельские пожарные обнаружили, что прорвало батарею отопления и валит пар.
Спасатели вскрыли подсобку и перекрыли батарею.