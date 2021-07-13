Бармену в Петрозаводске так надоел клиент, что он сломал парню череп

Молодой житель Петрозаводска попал в больницу с переломом основания черепа. В такой ситуации врачи обязаны сообщить о пациенте в полицию. Стражи порядка стали разбираться и выяснили, что тяжелую травму 23-летнему горожанину нанес сотрудник одного из местных баров, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Карелии.

Потерпевший отбыхал в баре и, видимо, сильно выпил. Его поведение не понравилось сотруднику заведения. Он стал выводить на улицу надоедливого клиента.

Однако молодой человек уходить не хотел, активно сопротивлялся. Тогда 30-летний работник бара сильно ударил его по голове.

В итоге сломал кость и причинил очень серьезный вред здоровью. Возбуждено уголовное дело, бармен может сесть на срок до восьми лет. // Фото: funtema