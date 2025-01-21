Баня вспыхнула в Карелии поздним вечером

В понедельник в 22 часа 20 минут на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило сообщение о пожаре в деревне Терманы. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

На место происшествия выехали пожарные из поселка Паданы. По первичной информации следовало, что горит жилой дом, но когда через несколько минут пожарные прибыли к месту вызова, было установлено, что вспыхнула частная баня.

В течение десяти минут специалисты остановили распространение огня, после чего пожар был ликвидирован полностью. В результате ЧП строение было повреждено внутри на площади 10 квадратных метров.

По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // Фото: unsplash.com / Raquel Raclette