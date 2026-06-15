Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам

Диапазон ставок зависит от суммы размещения, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций

Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях. Диапазон ставок теперь составляет:

по накопительному счету с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток – 0,01 –18,00% годовых, в зависимости от суммы размещения и пакета услуг.

по накопительному «Уралсиб счету» с начислением процентов на фактический ежедневный остаток – 0,01 – 20,00% годовых, в зависимости от суммы остатка, пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по картам Банка Уралсиб.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15). ИНН 0274062111