Банк России счел недопустимым комиссии за валютные счета и вклады

Несколько банков объявили о планах ввести комиссию за обслуживание валютных счетов, в ЦБ посчитали, что делать это без согласия граждан недопустимо.

Регулятор посчитал, что включение в действующие договоры положений об одностороннем увеличении или установлении вознаграждений за операции нарушает права потребителей. Банки используют практику, когда на своем сайте публикуют сведения об изменении условий обслуживания счетов и вкладов, при этом согласием клиента считается отсутствие с его стороны возражений. ЦБ считает, что это не может признаваться офертой.

В Банке России считают, что недопустимо взимание с клиентов комиссий, увеличенных или установленных кредитной организацией в одностороннем порядке, «без получения выраженного клиентом конкретного, информированного и сознательного согласия на применение новых тарифов». ЦБ рекомендовал банкам провести работу по исключению возможностей для ущемления прав потребителей и недопущению подобных практик. (фото unsplash.com, Ibrahim Boran)