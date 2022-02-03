Банк «Открытие» вручил победителю конкурса 250 тысяч рублей

В инстаграме завершился конкурс банка #НовогоднийКешбэк в поддержку акции «Дарим новогодний кешбэк». Победителем стал Александр Ершов (ник aleksandrershovff), который получил от банка 250 тысяч рублей на реализацию своей мечты. Еще девяти победителям конкурса вручены сертификаты на онлайн-шопинг.

По итогам конкурса банк «Открытие» выбрал 10 лучших желаний, а генератор случайных чисел определил среди их авторов победителя.

Свою мечту победитель описал так:

Уже почти десять лет я стремлюсь реализовать мечту об автодоме для себя и своей семьи, ведь тогда мы смогли бы путешествовать с тремя детьми по всей необъятной России и другим странам. Я очень хочу, чтобы у моих детей был более широкий взгляд на этот мир, чтобы они знали, что можно жить по-другому. Жить, не откладывая всё на завтра.

Остальные девять лауреатов получили поощрительные призы — сертификаты в размере 10 000 рублей на онлайн-шопинг. Победителями стали пользователи инстаграм galina_sribna_9652, alenatychinskaya, vos_papa, anna_poschmann, alexberggo, almond_princess, sweet_nectarine, natmiza и silk_madness. Среди желаний победителей — съездить в Сибирь и на озеро Байкал, помочь приюту для собак, открыть бизнес по пошиву игрушек, написать детскую книгу.

По условиям конкурса в своих аккаунтах в инстаграме пользователи до 28 декабря включительно должны были рассказать, как бы они распорядились дополнительным временем, если бы 2021 год вдруг стал длиннее на 10%, сопроводив их определенным хештэгом.

Челлендж поддержали амбассадор банка Баста (Василия Вакуленко), известный фитнес-блогер Анна Канюк, актрисы и певицы Марина Федункив и Настасья Самбурская.