Курьеры Почты России доставили более 77 000 отправлений за 2021 год

В настоящее время вырос спрос на сервисы, позволяющие сэкономить время на получение услуг. Компании активно развиваются в этом направлении и подстраивают свою работу под часто меняющиеся реалии.

Исторически сложилось, что большая часть отправлений проходит через почтовые отделения. Это классическая услуга почты по отправке и получению посылок клиентами. В период пандемии коронавируса выросла необходимость доставки отправлений на дом, поэтому курьерский сервис стал активно развиваться,

– рассказала директор УФПС Республики Карелия Ирина Горелова.

Участок курьерской доставки Почты России работает в Петрозаводске. Вызвать курьера для приема или доставки отправлений можно круглосуточно на сайте в разделе «Курьер» или в мобильном приложении Почты. Курьеры готовы доставить или принять на отправку почтовые отправления из вашего дома или офиса весом до 31,5 кг. Во время визита сотрудник оформит документы и примет оплату. Все экспресс-отправления регистрируются, статус их доставки и вручения легко отследить онлайн.

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