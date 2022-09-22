Банк «Открытие»: о влиянии шести месяцев санкций на личное потребление

По мнению 53% респондентов, международные ограничения никак не повлияли на привычный ассортимент товаров в магазинах. Чаще других так отвечали жители Северного Кавказа (58%) и Сибири (57%), реже других – в Москве и Московской области (47%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (48%). При этом 40% в той или иной степени отметили ухудшение ассортимента (в Москве и Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по 45%, на Северном Кавказе 34%). По мнению 6%, ассортимент товаров улучшился.

66% опрошенных сообщили о росте расходов на продовольственные товары за время действия ограничений: у 28% расходы увеличились незначительно, у 38% - значительно. У 28% расходы на продовольствие не изменились, у 6% сократились.

64% отметили увеличение расходов на непродовольственные товары: у 27% они выросли незначительно, у 37% - значительно. У 29% эти расходы не изменились, у 7% уменьшились.

В своих прогнозах относительно дальнейшего влияния международных ограничений на ассортимент товаров и услуг россияне сохраняют умеренный оптимизм. 42% считают, что санкции никак не повлияют: помогут параллельный импорт и импортозамещение. Такой же процент респондентов ожидают ухудшения ассортимента товаров и услуг. По мнению 16%, ассортимент наоборот улучшится.

44% полагают, что международные ограничения не отразятся на их личном благосостоянии. При этом если на Урале так ответили 51% опрошенных, то в Московском регионе лишь 37%. Ухудшение личного благосостояния ожидают 45% респондентов (больше всего в Москве и Московской области – 51%, меньше всего на Северном Кавказе- 41%).

11% считают, что их благосостояние в дальнейшем улучшится. Чаще всего так отвечали жители Северного Кавказа (14%), реже всего – на Дальнем Востоке (6%).

*Опрос проведен банком «Открытие» 12-19 сентября методом онлайн-интервью по репрезентативной выборке среди 2000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.