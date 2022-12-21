Автомобилистов и пешеходов предупредили о гололеде

В Петрозаводске сегодня облачно, утром и днем умеренный снег, вечером переходящий в ледяной дождь. Вечером гололед. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем -3, -5, к вечеру повышение до 0,-2, рассказали в карельском гидрометцентре.

В Карелии облачно, снег, местами сильный, утром и днем по южным районам переходящий в мокрый снег, ледяной дождь. Утром и днем местами гололед. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха -2, -7, на юго-западе до +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Пудоже, Сегеже днем -5;

В Кондопоге днем -3;

В Медвежьегорске днем -4;

В Олонце днем +1;

В Сортавале днем +2;

В Суоярви днем -1. // фото «Петрозаводск говорит»