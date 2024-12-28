Автомобили разбились на опасном перекрестке в Петрозаводске

Вечером 27 декабря в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улицы Сулажгорской и Ветеринарного переулка. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как внедорожник, выполнявший левый поворот, не уступил автомобилю, который ехал по главной дороге. Случилось столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили заметные повреждения. Движение на перекрестке оказалось затруднено на некоторое время. // Фото: скриншот видео CityLink