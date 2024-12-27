Карельские рыбаки не дали задохнуться тюленю – он застрял в лунке

На Белом море спасли тюленя. Животное отдыхало на льду, а потом решило вернуться в воду. Тюлень нырнул в лунку, но застрял. Голова оказалась в воде, а наружу торчал хвост и задние ласты. Так он мог задохнуться.

Попавшего в ловушку бедолагу увидели кемские рыбаки и поспешили ему на помощь. Один из рыбаков вытянул животное за хвост. О произошедшем рассказали в эфире «Сампо Тв 360». Удалось ли вернуться тюленю в воду, журналисты не сообщили.

Взрослый тюлень может провести под водой от 20 до 40 минут, а у молодой особи воздух в легких заканчивается быстрее. // фото стопкадр