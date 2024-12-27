Рыбу и морепродукты из зоны ЧС нельзя будет есть несколько лет

Мидии, устрицы, рыба, добытые в Черном море в зоне загрязнения нефтепродуктами, будут непригодны для употребления в пищу несколько лет. Такое мнение в беседе с ТАСС высказала кандидат биологических наук Александра Андреева.

Несколько марикультурных хозяйств находятся в районе Анапы. Если фермы находятся в районе перемещения нефтяных пятен, то для них ущерб будет колоссальный. Если моллюски и выживут, то в них будет превышена концентрация вредных веществ, а внешний вид испорчен, урожай под угрозой.

Андреева считает, что все биоресурсы, которые находятся в зоне ЧС, на протяжении определенного периода лучше не употреблять в пищу, так как они накапливают большое количество нефтепродуктов, можно отравиться. По ее словам, рыба будет пригодна к потреблению быстрее.

В донных осадках нефтепродукты утилизируются в течение двух лет - основном их разрушают микроорганизмы. Двухстворчатые моллюски также изымают и поглощают загрязнения из окружающей среды.

Из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе 26 декабря введен ЧС федерального уровня. В море вылилось 3 700 тонн мазута из перевозимых 9 200 тонн. Опасное вещество прибило к берегу, волонтеры спасают животных и птиц, собирают мазут. // фото «Петрозаводск говорит»