Автомобили раскидало после жесткого столкновения на Октябрьском

Автомобили разлетелись на перекрестке, как бильярдные шары. Жесткая авария произошла вечером 14 января на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Мурманская, сообщает Dtpptz.ru.

Все произошло в тот момент, когда один участник дорожного движения совершал левый поворот на Мурманскую, а другой двигался по проспекту в прямом направлении.

Уйти от столкновения не удалось, удар пришелся на заднюю часть легкового авто. Одну машину развернуло, и она оказалась на встречке, другая отлетела за пешеходный переход и остановилась на разделительном газоне.

Транспортные средства получили механические повреждения. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения CityLink. // фото скриншот