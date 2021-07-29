Автомобиль жителя Карелии обокрали ночью

В полицию Олонца обратился 41-летний мужчина. Он рассказал, что ночью услышал, как сработала сигнализация его автомобиля. Выйдя во двор, горожанин обнаружил, что из машины пропали инструменты, ущерб превысил 2500 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Полицейские выяснили, что хищение совершил 39-летний житель Петрозаводска. Инструменты были найдены, их вернут владельцу.

По факту кражи возбуждено уголоное дело, ведется следствие. Фото: pixabay.com / TheDigitalWay