Автомобиль загорелся в Петрозаводске из-за неисправности

Вчера утром в 10 часов 14 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о том, что на улице Зайцева горит легковой автомобиль. Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия и быстро справились с огнем, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

В результате пожара в автомобиле «Мицубиси», принадлежащему жителю поселка Муезерский, огнем было повреждено подкапотное пространство.

По предварительным данным специалистов иномарка загорелась из-за неисправности систем, механизмов и узлов транспортного средства. Сейчас по данному происшествию проводится проверка. Материальный ущерб устанавливается. Фото inorehovo.ru