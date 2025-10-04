Автомобиль загорелся на трассе в Карелии

В Сегежском округе утром 2 октября произошел пожар в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, автомобиль загорелся на дороге к Каменному Бору. Транспортное средство было значительно повреждено.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность технического средства.

