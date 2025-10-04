04 октября 2025, 15:59
Происшествия

Автомобиль загорелся на трассе в Карелии

Пожарные Сегежского округа были подняты по тревоге
Пламя огня
Фото: freepik

В Сегежском округе утром 2 октября произошел пожар в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.

По данным ведомства, автомобиль загорелся на дороге к Каменному Бору. Транспортное средство было значительно повреждено.

По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность технического средства.

Ранее сообщалось о том, что в добыче полезных ископаемых самые большие зарплаты в Карелии.

Обсудить
Метки: 
Сегежский округ
МЧС
новости Карелии
пожар