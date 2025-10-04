04 октября 2025, 15:59
Автомобиль загорелся на трассе в Карелии
Пожарные Сегежского округа были подняты по тревоге
Фото: freepik
В Сегежском округе утром 2 октября произошел пожар в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РК.
По данным ведомства, автомобиль загорелся на дороге к Каменному Бору. Транспортное средство было значительно повреждено.
По предварительным данным, причиной происшествия стала неисправность технического средства.
Ранее сообщалось о том, что в добыче полезных ископаемых самые большие зарплаты в Карелии.